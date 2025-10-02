El IPV sorteará viviendas en el interior de la provincia

En un mismo acto, el Instituto Provincial de Viviendas (IPV) realizará el sorteo de 30 viviendas para San Antonio de los Cobres y 6 para Aguaray. Los postulantes de ambas localidades pueden consultar su número de participación en los listados disponibles en la web del organismo.

Los sorteos se realizarán en las instalaciones de la Lotería de Salta el próximo martes, 7 de octubre, a partir de las 7:30. Será transmitido en vivo por las redes del Gobierno.

Para el sorteo de las viviendas en San Antonio de los Cobres, participarán 94 familias que se inscribieron o actualizaron su ficha social entre el 02/12/24 y el 30/09/25, con ingresos económicos iguales o superiores a dos salarios mínimo vital y móvil (SMVM). En este caso, se destinarán casas para casos especiales por discapacidad y demanda libre.

Por otra parte, 63 familias de Aguaray participarán del sorteo referido a ese municipio. Para participar de la selección tenían que tener inscripción o actualización de fichas entre el 02/01/25 y el 19/09/25, además de percibir ingresos iguales o superiores a los dos SMVM. Los cupos disponibles son casos especiales por discapacidad y demanda libre.

