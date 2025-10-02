El operativoe acerca mercadería a más de 230 merenderos que contienen más de 21 mil personas entre, niños, adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad en el norte salteño.
El IPV sorteará viviendas en el interior de la provincia
El acto será el próximo martes a partir de las 7:30, en Lotería de Salta. Será transmitido en vivo por las redes del Gobierno.Salta02/10/2025
En un mismo acto, el Instituto Provincial de Viviendas (IPV) realizará el sorteo de 30 viviendas para San Antonio de los Cobres y 6 para Aguaray. Los postulantes de ambas localidades pueden consultar su número de participación en los listados disponibles en la web del organismo.
Los sorteos se realizarán en las instalaciones de la Lotería de Salta el próximo martes, 7 de octubre, a partir de las 7:30. Será transmitido en vivo por las redes del Gobierno.
Para el sorteo de las viviendas en San Antonio de los Cobres, participarán 94 familias que se inscribieron o actualizaron su ficha social entre el 02/12/24 y el 30/09/25, con ingresos económicos iguales o superiores a dos salarios mínimo vital y móvil (SMVM). En este caso, se destinarán casas para casos especiales por discapacidad y demanda libre.
Por otra parte, 63 familias de Aguaray participarán del sorteo referido a ese municipio. Para participar de la selección tenían que tener inscripción o actualización de fichas entre el 02/01/25 y el 19/09/25, además de percibir ingresos iguales o superiores a los dos SMVM. Los cupos disponibles son casos especiales por discapacidad y demanda libre.
. La Dirección Nacional de Vialidad, informó sobre las obras de bacheo que se realizan en distintos puntos del territorio provincial.
El Fondo de Garantía Salta se creará por ley y está capitalizado en alianza con el CFI. Busca eliminar la barrera del financiamiento y potenciar el desarrollo productivo provincial.
El objetivo es generar conciencia ciudadana, tenencia responsable de animales y proteger de la enfermedad a gatos y perros que a su vez pueden contagiar a los seres humanos.
En la madrugada de este domingo, una camioneta perdió el control y se incrustó en un canal pluvial de la zona sur de la ciudad de Salta.
El acto será el próximo martes a partir de las 7:30, en Lotería de Salta. Será transmitido en vivo por las redes del Gobierno.