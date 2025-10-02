Comenzó la entrega de alimentos en San Martín y Orán

Con especial foco en los departamentos San Martín y Orán el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Mario Mimessi, profundiza la contención y acompañamiento integral mediante operativos que hacen énfasis en familias que atraviesan una situación de vulnerabilidad. Las entregas se llevan adelante desde este miércoles y se extenderán por dos semanas.

Las acciones se desarrollan a través de la Secretaría de Políticas Sociales, que se encarga de la distribución de alimentos secos para más de 230 espacios sociales que brindan asistencia alimentaria a más de más de 21 mil salteños de ambos departamentos.

Los operativos están bajo la órbita de la coordinadora de Políticas Sociales, Agustina Esteban, quien indicó que los espacios de asistencia son en su mayoría organizaciones barriales y otras que responden a movimiento u organizaciones sociales que trabajan para la contención de familias vulnerables en conjunto con el Estado. En este sentido, en total se brindan alimentos secos a 167 merenderos en el departamento San Martín y 66 del departamento Orán. Cada uno acompaña en promedio a 70 asistentes, llegando a más de 21 mil asistencias a personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad alimentaria.

Al respecto, la Coordinadora indicó que "se trata de una asistencia que es provista exclusivamente con fondos provinciales” y sostuvo que además de la asistencia alimentaria, resulta destacable "el abordaje que realizan estos espacios con el acompañamiento del Estado, para realizar actividades recreativas, lúdicas y principalmente de acompañamiento escolar para los niños”.

Estos operativo de acompañamiento a merenderos del norte provincial, también se suma la asistencia realizada en otros puntos de la provincia, como Salta Capital, para llegar a más de 700 espacios bajo la misma modalidad de intervención para asistir a más de 53.000 salteños.