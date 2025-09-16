Se habilitó un nuevo ingreso al anexo del Mercado San Miguel

El predio del anexo del Mercado San Miguel, ubicado en pasaje Miramar 433, habilitó un nuevo acceso por calle Córdoba 366. Esto le permite tener mayor circulación de clientes y mejorar el flujo para los locatarios.

Esta entrada, debidamente señalizada, permitirá a los clientes acceder al sector que brinda cientos de propuestas en indumentaria, artículos de bazar, regalería, calzados, especias, juguetería, sector de viveros, productos regionales, electrónicos, ropa infantil; frutas y verduras frescas, y un espacio de gastronomía regional.

Este nuevo ingreso permanecerá habilitado en horario corrido durante este fin de semana, de 8 a 21:30, volviendo a los horarios habituales desde el martes 16.