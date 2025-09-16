La nueva tarifa tendrá su aplicación a partir del 22 de septiembre, para los servicios del interior (No Saeta).
Se habilitó un nuevo ingreso al anexo del Mercado San Miguel
Está ubicado en Córdoba 366 y permite a los visitantes poder acceder al predio por esa intersección.Salta16/09/2025
El predio del anexo del Mercado San Miguel, ubicado en pasaje Miramar 433, habilitó un nuevo acceso por calle Córdoba 366. Esto le permite tener mayor circulación de clientes y mejorar el flujo para los locatarios.
Esta entrada, debidamente señalizada, permitirá a los clientes acceder al sector que brinda cientos de propuestas en indumentaria, artículos de bazar, regalería, calzados, especias, juguetería, sector de viveros, productos regionales, electrónicos, ropa infantil; frutas y verduras frescas, y un espacio de gastronomía regional.
Este nuevo ingreso permanecerá habilitado en horario corrido durante este fin de semana, de 8 a 21:30, volviendo a los horarios habituales desde el martes 16.
La intervención fen barrio San Calixto. Se recuperó el elemento sustraído. Intervino la Fiscalía Penal 3.
Entre las 13 y las 20 hs las distintas líneas modificarán sus paradas en el área afectada a la procesión del Milagro.
Se realizó la histórica procesión y renovación del Pacto de Fidelidad que, con el lema Milagro, camino del encuentro y la esperanza, unió a miles de fieles en la devoción a los Santos Patronos tutelares.
La Cámara Nacional Electoral falló en contra de Cristina Kirchner y la expresidenta no podrá votar en octubrePaís15/09/2025
La Justicia revirtió una decisión del juzgado federal de Río Gallegos que le permitía sufragar pese a la condena que purga por la causa Vialidad