Hoy cierra del Hogar de noche con casi 7000 personas recibidas durante el invierno

Tras el trabajo social y articulado que lleva adelante la Municipalidad de Salta junto al Gobierno de la Provincia permitió que durante la temporada de invierno 2025, el Hogar de Noche funcione de manera ininterrumpida durante 125 días.

El espacio de asistencia y contención para personas en situación de calle abrió sus puertas el pasado 5 de mayo, registrando más de 6.900 plazas ocupadas, siendo el 90% por hombres y el 10% por mujeres. La asistencia fue en calle 20 de Febrero 231.

Este viernes 5 de septiembre cierra sus puertas, para acondicionarse para la próxima temporada. El dispositivo cumplió el objetivo de buscar, cuidar y asistir a quienes de manera voluntaria accedían a pasar la noche en un espacio seguro para personas sin hogar.

Pablo Linares, subsecretario de Inclusión Social, recordó que el Hogar funcionaba de 20 hs a 8:00, y quienes ingresaban recibían su kit de limpieza, la cena, ropa limpia y el desayuno. “Bajo un protocolo, las diferentes áreas pudieran trabajar brindando respuestas inmediatas, siempre cuidando la identidad de la persona”, expresó.

Se alojaron, hombres de 30 a 60 años en su mayoría, y un porcentaje menor de adultos mayores de más de 60 años. Y en el caso de las mujeres, el ingreso fue de 18, 25 y 60 años.

El Hogar de Noche, contó con la colaboración de organismos sociales como “Fusión Total Estudio” y escuela de barberos “Franco Lazarte”. Durante varias noches, los estudiantes de barbería y peluquería pudieron efectuar cortes de cabello. También empresas y vecinos solidarios, entregaron ropa y calzado.

Este año, también, dentro del trabajo articulado se realizó una revinculación que permitió que desde la Oficina de Empleo Municipal, algunos hombres, accedieron a realizar su Curriculum Vitae y la orientación respecto a la Fábrica Municipal y Escuela de Emprendedores para poder aprender para emprender.

Es de recordar que, los agentes municipales de la Secretaría de Desarrollo Social, también, recorrieron las calles con los Operativos de Invierno, asistiendo a personas que querían permanecer en su lugar. A cada uno se le brindó ropa de abrigo, frazadas e infusión caliente.

El óptimo funcionamiento del Hogar, fue gracias al trabajo coordinado y la participación de las diversas áreas municipales y del gobierno provincial. Participaron, los agentes de Dirección General de Asistencia Crítica de la Municipalidad de Salta y del Gobierno de la Provincia; personal del servicio de Seguridad de la Policía de la Provincia de Salta y la empresa de Seguridad de Track dependiendo de la Municipalidad y el servicio de atención médica constante mediante el Ministerio de Salud.