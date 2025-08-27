Taller para adultos mayores en Rosario de Lerma

Este miércoles se realizará el lanzamiento del Programa Abuelos de la Tecnología para el Valle de Lerma. Dicha actividad se concretará con la firma de un convenio de colaboración entre el secretario de la Personas Mayores, Juan Carlos Villamayor y el intendente de Rosario de Lerma, Sergio Ramos.

La rúbrica será a las 11 en el Centro de Convenciones de dicha localidad ubicado en Juan B. Justo 247. La Secretaría de las Personas Mayores fomenta y coordina políticas y relaciones institucionales con distintas áreas de sociedad, asimismo genera y facilita espacios para relacionar el Gobierno con la comunidad y la comunidad con el Gobierno como así también promover y efectivizar la plena participación ciudadana y comunitaria.

Del acto de lanzamiento participará también el director de Promoción Social y Organizaciones de la Secretaría de las Personas Mayores, Alberto Nuñez; funcionarios de la municipalidad de Rosario de Lerma; representantes de Centros de Jubilados y Asociaciones de Campo Quijano, La Viña, El Carril, Chicoana. etc.

La capacitación estará a cargo de miembros de la Fundación Renacimiento a cargo de Silvia Zurita. Dicha organización desde hace cuatro años capacita en educación digital y brinda los conocimientos necesarios para que los adultos mayores puedan ejercer su autonomía digital, personal y social a través del uso de las herramientas tecnológicas. En primera instancia se acordará la capacitación para personas mayores de Rosario de Lerma.

Cabe destacar que las herramientas tecnológicas para el adulto mayor se convirtieron en un elemento fundamental para desarrollar su calidad de vida, “Abuelos de la tecnología, fortaleciendo la educación digital” es un programa que acerca a las personas mayores aplicaciones digitales y plataformas virtuales, buscando que sientan seguridad al momento de realizar distintas operaciones a través del uso del celular.