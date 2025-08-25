Mañana habrá una jornada de vacunación para el personal del Materno Infantil

El Hospital Público Materno Infantil realizará una jornada de actualización en vacunación, orientada a fortalecer las competencias del personal de salud en inmunizaciones. La actividad está organizada por la Coordinación de Área Ambulatoria Pediátrica y el Servicio de Vacunación del nosocomio.

La capacitación se desarrollará el martes 26 de agosto, de 8 a 14, en el salón auditórium “El Ceibo” del hospital. El cupo es limitado y está dirigido a personal de enfermería, vacunadores/as (agentes sanitarios) y trabajadores de salud que deseen capacitarse o actualizar sus conocimientos.

La jornada contará con certificación del Ministerio de Salud Pública y será dictada por la médica pediatra Adriana Jure y las licenciadas en enfermería Gabriela Chilo, Patricia Castro Pacheco y Lourdes Aban, bajo la coordinación general de Martha Fernández.

Durante el encuentro se abordarán temas clave como los esquemas de vacunación actuales, normativas vigentes, incorporación de nuevas vacunas al calendario nacional, inmunización en huéspedes especiales, seguridad en la vacunación, cadena de frío, termoestabilidad, manejo de desvíos y eventos supuestamente atribuibles a la vacunación (ESAVI), además de avances en cobertura y análisis de datos.

El objetivo principal es mejorar la práctica profesional y optimizar los niveles de cobertura en toda la red de atención, promoviendo la equidad, el acceso y la oportunidad de vacunación.

Asimismo se busca generar un espacio de reflexión sobre el rol de los vacunadores/as y brindar herramientas para la captación efectiva de la población objetivo.

La actividad cuenta con el acompañamiento de la Fundación HPMI, es arancelada y las inscripciones estarán abiertas del 1 al 25 de agosto, o hasta completar el cupo, a través del sitio web https://aonorte.gob.ar/. Por consultas, se puede escribir al correo electrónico http://[email protected].