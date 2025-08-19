Rosario de Lerma: Inauguraron un pabellón de semilibertad

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, encabezó la inauguración del primer Pabellón de Semilibertad Femenino en la Unidad Carcelaria 6, Granja Penal de Rosario de Lerma.

En la oportunidad, destacó la importancia de seguir realizando acciones que faciliten la readaptación social de las personas que recuperarán la libertad y desalienten la reincidencia en el delito. En igual sentido, destacó el acompañamiento de los miembros del miembro del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y resaltó la importancia del trabajo conjunto que realizan.

La secretaria de Justicia, Soraya Dipp, informó que inicialmente serán alojadas en el lugar 8 internas que cumplen las condiciones establecidas por la Ley 24660 para acceder a este régimen especial. Recibirán capacitación en elaboración de pan, cultivo y cerámica, entre otros oficios.

Por su parte, el director General del SPPS, Enrique Torres, señaló que la obra fue ejecutada con fondos del Servicio Penitenciario de la Provincia. Tiene capacidad de alojamiento para 16 personas y cuenta con espacios de descanso, recreación, aseo, cocina, entre otras dependencias.

En este marco, las autoridades presentes recorrieron distintos sectores de la Granja Penal y dialogó con las autoridades penitenciarias sobre las capacitaciones que reciben los internos en huerta y horticultura, producción de forraje para la alimentación de los animales de la granja, pastoreo y cuidados de ganado, entre otras actividades.

