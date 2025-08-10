La medida dispuesta por el Ejecutivo Municipal, aplica para el segundo semestre de este año.
Apuñalaron a dos personas en un torneo de fútbol: hay dos detenidos
El procedimiento fue en avenida Reyes Católicos y Samson de Capital. Fue en el marco de un desorden registrado durante un encuentro futbolístico. Intervino la Fiscalía Penal 2.Salta10/08/2025
Policías del Distrito de Prevención 1 intervinieron en un desorden ocurrido en un predio de fútbol ubicado en avenida Reyes Católicos y Samson en el marco de un encuentro futbolístico.
Un hombre y una mujer fueron demorados acusados de lesionar con arma blanca a dos personas en ese contexto.
Hubo personas golpeadas con elementos contundentes.
Samec trabajó en el lugar y asistió a las personas lesionadas. Una fue trasladada al hospital San Bernardo. Posteriormente fue dado de alta.
Intervino la Fiscalía Penal 2.
Con entrada libre y gratuita, el 9 y 10 de agosto el Parque del Bicentenario será escenario de una feria temática con actividades recreativas para toda la familia, emprendedores locales, patio de comidas y espectáculos en vivo.
El Registro Civil realizó un operativo de reconocimiento para las familias afectadas por el incendio en 20 de junioSalta07/08/2025
Se identificaron un total de 28 personas, entre adultos y menores.
La iniciativa busca aliviar el bolsillo de los vecinos contribuyendo así a la economía familiar.
Con entrada libre y gratuita, el 9 y 10 de agosto el Parque del Bicentenario será escenario de una feria temática con actividades recreativas para toda la familia, emprendedores locales, patio de comidas y espectáculos en vivo.
El Registro Civil realizó un operativo de reconocimiento para las familias afectadas por el incendio en 20 de junioSalta07/08/2025
Se identificaron un total de 28 personas, entre adultos y menores.