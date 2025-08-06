Hospitales salteños recibieron donaciones de la Aduana

El Ministerio de Salud Pública se encuentra distribuyendo, entre hospitales de todo el territorio provincial, la mercadería entregada por la Unidad Fiscal Federal Salta y cuya donación fuera gestionada por la cartera sanitaria.

Se trata de ropa personal, de cama y baño, puesta a disposición del Ministerio por parte de la Oficina de Mercaderías de Secuestros y Rezagos de la División Aduana Salta. Estos bienes son producto de secuestros y decomisos por incumplimiento de las normas de introducción de mercaderías al país.



El detalle de lo recibido de Aduana es el siguiente:

975 juegos de sábanas

150 cubrecolchones

350 mantas de tela polar

60 acolchados

160 fundas para almohada

52 cubrecamas

1628 toallones

20 juegos de cortinas

600 bombachas de algodón

360 faja bombacha

1560 pares de medias



El total de unidades suma 5915. El 71% de estos bienes ya fue distribuido entre los hospitales de Santa Victoria Oeste, Rosario de Lerma, Cachi, Guachipas, La Merced, Chicoana, Iruya, El Potrero, La Viña, La Poma, San Carlos, Angastaco, Metán y Nazareno. También recibió una partida de medias y ropa interior la Secretaría de Discapacidad, para distribuir en áreas de su competencia.

La entrega continuará en los próximos días con los hospitales de San Antonio de los Cobres, El Carril, Molinos, Campo Quijano, Cafayate, Cerrillos, Seclantás, La Caldera y Coronel Moldes.

“También en esto aplicamos un criterio federal y equitativo, tratando de cubrir las necesidades de todas las áreas operativas”, expresó el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, a la vez que agradeció la buena voluntad del fiscal general Carlos Martín Amad, quien dispuso la donación de la mercadería decomisada.