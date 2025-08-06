Hospitales salteños recibieron donaciones de la Aduana

El Registro Civil realizó un operativo de reconocimiento para las familias afectadas por el incendio en 20 de junioSalta07/08/2025
Se identificaron un total de 28 personas, entre adultos y menores.
El Ministerio de Salud Pública se encuentra distribuyendo, entre hospitales de todo el territorio provincial, la mercadería entregada por la Unidad Fiscal Federal Salta y cuya donación fuera gestionada por la cartera sanitaria.
Se trata de ropa personal, de cama y baño, puesta a disposición del Ministerio por parte de la Oficina de Mercaderías de Secuestros y Rezagos de la División Aduana Salta. Estos bienes son producto de secuestros y decomisos por incumplimiento de las normas de introducción de mercaderías al país.
El detalle de lo recibido de Aduana es el siguiente:
El total de unidades suma 5915. El 71% de estos bienes ya fue distribuido entre los hospitales de Santa Victoria Oeste, Rosario de Lerma, Cachi, Guachipas, La Merced, Chicoana, Iruya, El Potrero, La Viña, La Poma, San Carlos, Angastaco, Metán y Nazareno. También recibió una partida de medias y ropa interior la Secretaría de Discapacidad, para distribuir en áreas de su competencia.
La entrega continuará en los próximos días con los hospitales de San Antonio de los Cobres, El Carril, Molinos, Campo Quijano, Cafayate, Cerrillos, Seclantás, La Caldera y Coronel Moldes.
“También en esto aplicamos un criterio federal y equitativo, tratando de cubrir las necesidades de todas las áreas operativas”, expresó el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, a la vez que agradeció la buena voluntad del fiscal general Carlos Martín Amad, quien dispuso la donación de la mercadería decomisada.
La iniciativa busca aliviar el bolsillo de los vecinos contribuyendo así a la economía familiar.
Fue un trabajo conjunto entre la Policía de Salta y de Catamarca. La investigación se inició en la provincia en abril y concluyó con la detención del investigado. Intervinieron la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 2.
Durante el receso invernal, la provincia registró movimiento turístico en todas sus regiones, con un alto nivel de actividad en atractivos, parques, teleféricos y museos.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en el marco de la Conferencia Argentina Cobre 2025 apuntó al trabajo entre el Ejecutivo Nacional y los gobiernos provinciales.
