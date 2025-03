Pequeños estudiantes salteños llevan su talento a Taiwán

La creatividad infantil de Salta cruzará fronteras, Tomás Alejandro Robles Reina, de 8 años, y Helena Carolina López Rizzo, de 11, fueron seleccionados para representar a la provincia en la 56º Exposición Mundial de Arte Escolar Infantil en Taiwán. Este prestigioso certamen reúne a niños y jóvenes de entre 3 y 15 años de Argentina, Uruguay y otros 65 países.



El evento, organizado por la Escuela de Arte de Taiwán, permite a los participantes expresarse libremente a través de técnicas como pintura al óleo, acuarela, grabado en madera, dibujo a lápiz, pastel, collage y diseño. Las obras de Tomás y Helena, inspiradas en el tradicional corso salteño, fueron trabajadas con técnicas mixtas bajo la guía de la profesora Erica Lusvarghi, quien dirige un taller de arte terapia. La iniciativa surgió gracias al contacto con la docente jubilada Nilda Vera, quien ha impulsado la participación de niños salteños en esta competencia desde 2006.

El proceso de creación fue intenso y desafiante, los niños asumieron el reto con entusiasmo, dedicando horas de trabajo con el apoyo de sus familias. “Estoy muy contenta porque nunca imaginé que un trabajo mío podría viajar a Taiwán”, expresó Helena con emoción. Tomás, por su parte, agregó: “Me hace muy feliz, no sabía que mi obra podía ir a otro país y me encantaría conocerlo algún día”.

Las obras serán evaluadas por un jurado internacional compuesto por artistas y psicólogos de China, Taiwán, Estados Unidos y Tailandia, quienes no solo considerarán la calidad artística, sino también la autenticidad del trabajo infantil. Los resultados se darán a conocer en agosto, pero más allá de los premios, la experiencia ya es un logro invaluable en palabras de estos pequeños artistas.

Antes de su partida, las pinturas fueron exhibidas en la Biblioteca de la Provincia de Salta Dr. Victorino de la Plaza, donde familiares y amigos pudieron despedir simbólicamente las creaciones que pronto estarán representando al norte argentino en el mundo.