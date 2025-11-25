AMT: durante noviembre taxistas y remiseros deben actualizar documentación

El Directorio de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta, recuerda a los trabajadores del sistema impropio de transporte (taxis y remises de la Región Metropolitana) que, continua el trámite para cumplir con la Actualización Documental 2025.

Cronograma noviembre

Para de este mes de noviembre, deberán realizar el trámite los taxistas con licencias terminadas en 5, 6 y 7.

También deben cumplir con dicho trámite 12 agencias de la ciudad capital: REMISES U DEL MILAGRO; REMISES STYLO; REMISES UNION 22 S.R.L.; DON EMILIO; PAL REMISES; REMISES NUEVA BASE 10; REMIS REAL; REMISES ESTRELLA DEL OESTE – SUR; REMISES SAN AGUSTIN; REMISES SAN CAYETANO; SAN SALVADOR REMIS; REMISUR

En cuanto a los municipios, deberán realizar el trámite 3 municipios del área metropolitana: SAN LORENZO , VAQUEROS y CORONEL MOLDES.

Se optimiza el trámite del Certificado de Antecedentes Penales

Se habilitó una atención especial los días sábados, de 8 a 13 y de 15 a 20 horas, (hasta 80 turnos).

Para obtener el turno deberán ingresar a la página web del organismo www.amtsalta.gob.ar se dará prioridad a los taxistas y remiseros que les toque realizar el trámite de Actualización Documental, según el cronograma estipulado.