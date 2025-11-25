En la Sesión Preparatoria de la Cámara Baja provincial, los diputados que integran la nueva composición legislativa designaron a las autoridades del Cuerpo por el periodo 2025 - 2027. Con el respaldo de todas las bancadas, el diputado Esteban Amat Lacroix fue ratificado como presidente de la Cámara.
AMT: durante noviembre taxistas y remiseros deben actualizar documentación
Deben cumplir este mes, los taxistas con licencias terminadas en 5, 6 y 7.25/11/2025
El Directorio de la Autoridad Metropolitana de Transporte de Salta, recuerda a los trabajadores del sistema impropio de transporte (taxis y remises de la Región Metropolitana) que, continua el trámite para cumplir con la Actualización Documental 2025.
Cronograma noviembre
Para de este mes de noviembre, deberán realizar el trámite los taxistas con licencias terminadas en 5, 6 y 7.
También deben cumplir con dicho trámite 12 agencias de la ciudad capital: REMISES U DEL MILAGRO; REMISES STYLO; REMISES UNION 22 S.R.L.; DON EMILIO; PAL REMISES; REMISES NUEVA BASE 10; REMIS REAL; REMISES ESTRELLA DEL OESTE – SUR; REMISES SAN AGUSTIN; REMISES SAN CAYETANO; SAN SALVADOR REMIS; REMISUR
En cuanto a los municipios, deberán realizar el trámite 3 municipios del área metropolitana: SAN LORENZO , VAQUEROS y CORONEL MOLDES.
Se optimiza el trámite del Certificado de Antecedentes Penales
Se habilitó una atención especial los días sábados, de 8 a 13 y de 15 a 20 horas, (hasta 80 turnos).
Para obtener el turno deberán ingresar a la página web del organismo www.amtsalta.gob.ar se dará prioridad a los taxistas y remiseros que les toque realizar el trámite de Actualización Documental, según el cronograma estipulado.
AFA le abrió un expediente a Estudiantes por el polémico pasillo a Rosario CentralDeportes24/11/2025
Además de las autoridades, el Tribunal de Disciplina mencionó a doce futbolistas del "Pincha" que están expuestos a posibles sanciones.
De acuerdo con lo establecido por la Constitución de la Provincia, este lunes 24 de noviembre se llevó a cabo el acto de incorporación en el cual prestaron juramento las diputadas y los diputados proclamados electos tras los comicios del pasado mes de mayo. Los nuevos legisladores asumirán un mandato de cuatro años, hasta 2029.