La Dirección Nacional de Vialidad informa que se realizó el tesado de las vigas que formarán parte del primero de los dos puentes nuevos que se construyen sobre el río Vaqueros.
Asumieron los 30 diputados electos en los últimos comicios provinciales
De acuerdo con lo establecido por la Constitución de la Provincia, este lunes 24 de noviembre se llevó a cabo el acto de incorporación en el cual prestaron juramento las diputadas y los diputados proclamados electos tras los comicios del pasado mes de mayo. Los nuevos legisladores asumirán un mandato de cuatro años, hasta 2029.Salta24/11/2025
El plenario, en el que se incorporó formalmente a los nuevos miembros de la Cámara Baja, estuvo presidido por el titular de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix, y contó con la presencia del gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, y del vicegobernador y presidente del Senado, Antonio Marocco.
Del acto también participaron autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, intendentes, legisladores nacionales, representantes de las fuerzas armadas y de seguridad, entre otros.
Asumieron por un mandato de cuatro años, por el periodo 2025–2029, las diputadas y los diputados representantes de los siguientes departamentos:
DEPARTAMENTO ANTA
Cuellar, Juan
Orellana, Francisco
Alabi, Enzo
DEPARTAMENTO CACHI
Plaza, Miguel
DEPARTAMENTO CAPITAL
Kripper, Guillermo
Ibarra, Marianela
Fonseca, Frida
Galíndez, Gastón
Cansino, José
Davids, María Elena
Virgili, Eduardo
Domínguez, Fernanda
Lastra, Franco
Cayo, María Victoria
DEPARTAMENTO CAFAYATE
Peñalba, Patricio
DEPARTAMENTO CHICOANA
Ayón, Emanuel
DEPARTAMENTO IRUYA
Chosco, Oscar
DEPARTAMENTO METÁN
López, Sergio
García, Rodrigo
Dantur, Gustavo
DEPARTAMENTO ORÁN
Lara Gros, Marcelo
Valenzuela, Fabián
Esper, Alejandro
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
Orozco, Gustavo
Marinaro, Marianela
DEPARTAMENTO RIVADAVIA
Segundo, Rogelio
Catard
La intervención se realizó en avenida Italia y Guayaquil. Se recuperaron los elementos sustraídos. Intervino la Fiscalía Penal 4.
En la Sesión Preparatoria de la Cámara Baja provincial, los diputados que integran la nueva composición legislativa designaron a las autoridades del Cuerpo por el periodo 2025 - 2027. Con el respaldo de todas las bancadas, el diputado Esteban Amat Lacroix fue ratificado como presidente de la Cámara.
AFA le abrió un expediente a Estudiantes por el polémico pasillo a Rosario CentralDeportes24/11/2025
Además de las autoridades, el Tribunal de Disciplina mencionó a doce futbolistas del "Pincha" que están expuestos a posibles sanciones.
