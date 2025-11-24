Asumieron los 30 diputados electos en los últimos comicios provinciales

El plenario, en el que se incorporó formalmente a los nuevos miembros de la Cámara Baja, estuvo presidido por el titular de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix, y contó con la presencia del gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, y del vicegobernador y presidente del Senado, Antonio Marocco.

Del acto también participaron autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, intendentes, legisladores nacionales, representantes de las fuerzas armadas y de seguridad, entre otros.

Asumieron por un mandato de cuatro años, por el periodo 2025–2029, las diputadas y los diputados representantes de los siguientes departamentos:

DEPARTAMENTO ANTA

Cuellar, Juan

Orellana, Francisco

Alabi, Enzo

DEPARTAMENTO CACHI

Plaza, Miguel

DEPARTAMENTO CAPITAL

Kripper, Guillermo

Ibarra, Marianela

Fonseca, Frida

Galíndez, Gastón

Cansino, José

Davids, María Elena

Virgili, Eduardo

Domínguez, Fernanda

Lastra, Franco

Cayo, María Victoria

DEPARTAMENTO CAFAYATE

Peñalba, Patricio

DEPARTAMENTO CHICOANA

Ayón, Emanuel

DEPARTAMENTO IRUYA

Chosco, Oscar

DEPARTAMENTO METÁN

López, Sergio

García, Rodrigo

Dantur, Gustavo

DEPARTAMENTO ORÁN

Lara Gros, Marcelo

Valenzuela, Fabián

Esper, Alejandro

DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA

Orozco, Gustavo

Marinaro, Marianela

DEPARTAMENTO RIVADAVIA

Segundo, Rogelio

Catard