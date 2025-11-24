Asumieron los 30 diputados electos en los últimos comicios provinciales

De acuerdo con lo establecido por la Constitución de la Provincia, este lunes 24 de noviembre se llevó a cabo el acto de incorporación en el cual prestaron juramento las diputadas y los diputados proclamados electos tras los comicios del pasado mes de mayo. Los nuevos legisladores asumirán un mandato de cuatro años, hasta 2029.

Salta24/11/2025
Captura de pantalla 2025-11-24 191921

El plenario, en el que se incorporó formalmente a los nuevos miembros de la Cámara Baja, estuvo presidido por el titular de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix, y contó con la presencia del gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, y del vicegobernador y presidente del Senado, Antonio Marocco.

Del acto también participaron autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, intendentes, legisladores nacionales, representantes de las fuerzas armadas y de seguridad, entre otros.

Asumieron por un mandato de cuatro años, por el periodo 2025–2029, las diputadas y los diputados representantes de los siguientes departamentos:

DEPARTAMENTO ANTA

Cuellar, Juan
Orellana, Francisco
Alabi, Enzo

DEPARTAMENTO CACHI

Plaza, Miguel

DEPARTAMENTO CAPITAL

Kripper, Guillermo
Ibarra, Marianela
Fonseca, Frida
Galíndez, Gastón
Cansino, José
Davids, María Elena
Virgili, Eduardo
Domínguez, Fernanda
Lastra, Franco
Cayo, María Victoria

DEPARTAMENTO CAFAYATE

Peñalba, Patricio

DEPARTAMENTO CHICOANA

Ayón, Emanuel

DEPARTAMENTO IRUYA

Chosco, Oscar

DEPARTAMENTO METÁN

López, Sergio
García, Rodrigo
Dantur, Gustavo

DEPARTAMENTO ORÁN

Lara Gros, Marcelo
Valenzuela, Fabián
Esper, Alejandro

DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA

Orozco, Gustavo
Marinaro, Marianela

DEPARTAMENTO RIVADAVIA

Segundo, Rogelio
Catard

