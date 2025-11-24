La Dirección Nacional de Vialidad informa que se realizó el tesado de las vigas que formarán parte del primero de los dos puentes nuevos que se construyen sobre el río Vaqueros.
Amat fue reelecto presidente de la Cámara de Diputados de Salta
En la Sesión Preparatoria de la Cámara Baja provincial, los diputados que integran la nueva composición legislativa designaron a las autoridades del Cuerpo por el periodo 2025 - 2027. Con el respaldo de todas las bancadas, el diputado Esteban Amat Lacroix fue ratificado como presidente de la Cámara.Salta24/11/2025
Durante el plenario, también se designó al diputado Gastón Galíndez como vicepresidente primero, y a la diputada Soledad Farfán como vicepresidenta segunda.
Además de la elección de las autoridades del cuerpo, también se procedió a la designación de autoridades para Secretarías y Prosecretarías de la Cámara, donde fueron ratificados Raúl Medina como secretario Legislativo, y Pedro Mellado como prosecretario Legislativo; y se designó a Margarita Vega como secretaria Administrativa, y Saúl Jaramillo como prosecretario Administrativo.
En la ocasión, Amat Lacroix agradeció el respaldo unánime y la confianza de los legisladores de los distintos bloques políticos, y ratificó el compromiso en la consolidación y fortalecimiento de una Cámara federal y al servicio de la comunidad. Asimismo, convocó a todas las bancadas a trabajar de manera conjunta, con vocación, responsabilidad y compromiso, para impulsar leyes y proyectos que permitan seguir construyendo y avanzando hacia una Salta más justa, pujante y con mayores oportunidades para todos los salteños.
La intervención se realizó en avenida Italia y Guayaquil. Se recuperaron los elementos sustraídos. Intervino la Fiscalía Penal 4.
De acuerdo con lo establecido por la Constitución de la Provincia, este lunes 24 de noviembre se llevó a cabo el acto de incorporación en el cual prestaron juramento las diputadas y los diputados proclamados electos tras los comicios del pasado mes de mayo. Los nuevos legisladores asumirán un mandato de cuatro años, hasta 2029.
En la Sesión Preparatoria de la Cámara Baja provincial, los diputados que integran la nueva composición legislativa designaron a las autoridades del Cuerpo por el periodo 2025 - 2027. Con el respaldo de todas las bancadas, el diputado Esteban Amat Lacroix fue ratificado como presidente de la Cámara.
AFA le abrió un expediente a Estudiantes por el polémico pasillo a Rosario CentralDeportes24/11/2025
Además de las autoridades, el Tribunal de Disciplina mencionó a doce futbolistas del "Pincha" que están expuestos a posibles sanciones.
De acuerdo con lo establecido por la Constitución de la Provincia, este lunes 24 de noviembre se llevó a cabo el acto de incorporación en el cual prestaron juramento las diputadas y los diputados proclamados electos tras los comicios del pasado mes de mayo. Los nuevos legisladores asumirán un mandato de cuatro años, hasta 2029.