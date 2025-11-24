Amat fue reelecto presidente de la Cámara de Diputados de Salta

En la Sesión Preparatoria de la Cámara Baja provincial, los diputados que integran la nueva composición legislativa designaron a las autoridades del Cuerpo por el periodo 2025 - 2027. Con el respaldo de todas las bancadas, el diputado Esteban Amat Lacroix fue ratificado como presidente de la Cámara.

Salta24/11/2025
Captura de pantalla 2025-11-24 191857

Durante el plenario, también se designó al diputado Gastón Galíndez como vicepresidente primero, y a la diputada Soledad Farfán como vicepresidenta segunda.

Además de la elección de las autoridades del cuerpo, también se procedió a la designación de autoridades para Secretarías y Prosecretarías de la Cámara, donde fueron ratificados Raúl Medina como secretario Legislativo, y Pedro Mellado como prosecretario Legislativo; y se designó a Margarita Vega como secretaria Administrativa, y Saúl Jaramillo como prosecretario Administrativo.

En la ocasión, Amat Lacroix agradeció el respaldo unánime y la confianza de los legisladores de los distintos bloques políticos, y ratificó el compromiso en la consolidación y fortalecimiento de una Cámara federal y al servicio de la comunidad. Asimismo, convocó a todas las bancadas a trabajar de manera conjunta, con vocación, responsabilidad y compromiso, para impulsar leyes y proyectos que permitan seguir construyendo y avanzando hacia una Salta más justa, pujante y con mayores oportunidades para todos los salteños.

Captura de pantalla 2025-11-24 191921

Asumieron los 30 diputados electos en los últimos comicios provinciales

Salta24/11/2025

De acuerdo con lo establecido por la Constitución de la Provincia, este lunes 24 de noviembre se llevó a cabo el acto de incorporación en el cual prestaron juramento las diputadas y los diputados proclamados electos tras los comicios del pasado mes de mayo. Los nuevos legisladores asumirán un mandato de cuatro años, hasta 2029.

