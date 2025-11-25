Detuvieron a una mujer por un robo en la vía pública

Efectivos del Departamento de Seguridad Urbana detuvieron a una mujer que habría sustraído pertenencias a una peatón en la intersección de avenida Las Américas y calle Canadá.

El procedimiento inició a partir de una alerta al Sistema de Emergencias 911. En ese marco y tras un patrullaje por la zona, los uniformados localizaron a la sospechosa en avenida Italia y calle Guayaquil.

Durante la detención se recuperó una cartera con varios elementos y un par de calzados.

Intervino la Fiscalía Penal 4.