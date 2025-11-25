La Dirección Nacional de Vialidad informa que se realizó el tesado de las vigas que formarán parte del primero de los dos puentes nuevos que se construyen sobre el río Vaqueros.
Detuvieron a una mujer por un robo en la vía pública
La intervención se realizó en avenida Italia y Guayaquil. Se recuperaron los elementos sustraídos. Intervino la Fiscalía Penal 4.Salta25/11/2025
Efectivos del Departamento de Seguridad Urbana detuvieron a una mujer que habría sustraído pertenencias a una peatón en la intersección de avenida Las Américas y calle Canadá.
El procedimiento inició a partir de una alerta al Sistema de Emergencias 911. En ese marco y tras un patrullaje por la zona, los uniformados localizaron a la sospechosa en avenida Italia y calle Guayaquil.
Durante la detención se recuperó una cartera con varios elementos y un par de calzados.
Intervino la Fiscalía Penal 4.
De acuerdo con lo establecido por la Constitución de la Provincia, este lunes 24 de noviembre se llevó a cabo el acto de incorporación en el cual prestaron juramento las diputadas y los diputados proclamados electos tras los comicios del pasado mes de mayo. Los nuevos legisladores asumirán un mandato de cuatro años, hasta 2029.
En la Sesión Preparatoria de la Cámara Baja provincial, los diputados que integran la nueva composición legislativa designaron a las autoridades del Cuerpo por el periodo 2025 - 2027. Con el respaldo de todas las bancadas, el diputado Esteban Amat Lacroix fue ratificado como presidente de la Cámara.
AFA le abrió un expediente a Estudiantes por el polémico pasillo a Rosario CentralDeportes24/11/2025
Además de las autoridades, el Tribunal de Disciplina mencionó a doce futbolistas del "Pincha" que están expuestos a posibles sanciones.
