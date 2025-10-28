Los ladrones habrían ingresado en la madrugada de este domingo en una zona de obras. Consideran “inestimable” el valor de los objetos sustraídos. Cerraron el museo por 24 horas.
Brasil: al menos 64 muertos en un megaoperativo en dos favelas
El Comando Vermelho es una de las organizaciones criminales más antiguas y conocidas de Brasil. Ya hay 80 personas detenidas.Mundo28/10/2025
Hay al menos 64 muertos registrados y más de 80 personas detenidas por un gran operativo que se realizó este martes contra el Comando Vermelho (CV) en los complejos de Alemão y Penha, ubicados en la zona norte de Río de Janeiro, Brasil.
La acción, que comenzó esta madrugada, forma parte de la Operación Contención, una iniciativa permanente del gobierno estatal para frenar la expansión del narcotráfico. El Comando Vermelho es una de las organizaciones criminales más antiguas y conocidas de Brasil, que nació en la década del 70.
El Comando Vermelho bloqueó calles y avenidas de Río de Janeiro con más de 50 autobuses y camiones incendiados, en represalia por el megaoperativo policial. Incluso se reportó el bloqueo temporal del acceso principal al Aeropuerto Internacional de Galeão, lo que provocó demoras en los vuelos, aunque sin cierre de la terminal.
Uruguay legalizó la eutanasia tras la aprobación del proyecto de ley de Muerte Digna en el SenadoMundo16/10/2025
El proyecto aprobado busca garantizar el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir” mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables
Christian Brueckner, de 49 años, quedó bajo vigilancia electrónica.
Las inscripciones estarán abiertas a partir del 15 de noviembre.
Se los acusa de haber ingresado con violencia, dañar instalaciones y sustraer diversos elementos. Uno de ellos era un empleado.
El Poder Ejecutivo se prepara para impulsar leyes con la nueva conformación del recinto.