Brasil: al menos 64 muertos en un megaoperativo en dos favelas

Hay al menos 64 muertos registrados y más de 80 personas detenidas por un gran operativo que se realizó este martes contra el Comando Vermelho (CV) en los complejos de Alemão y Penha, ubicados en la zona norte de Río de Janeiro, Brasil.

La acción, que comenzó esta madrugada, forma parte de la Operación Contención, una iniciativa permanente del gobierno estatal para frenar la expansión del narcotráfico. El Comando Vermelho es una de las organizaciones criminales más antiguas y conocidas de Brasil, que nació en la década del 70.

El Comando Vermelho bloqueó calles y avenidas de Río de Janeiro con más de 50 autobuses y camiones incendiados, en represalia por el megaoperativo policial. Incluso se reportó el bloqueo temporal del acceso principal al Aeropuerto Internacional de Galeão, lo que provocó demoras en los vuelos, aunque sin cierre de la terminal.