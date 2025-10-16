Christian Brueckner, de 49 años, quedó bajo vigilancia electrónica.
Uruguay legalizó la eutanasia tras la aprobación del proyecto de ley de Muerte Digna en el Senado
Luego de más de diez horas de debate, los legisladores del Frente Amplio alzaron su mano para expresarse a favor, así como también lo hicieron algunos de los pertenecientes a los opositores Partido Colorado y Partido Nacional.
El proyecto aprobado busca garantizar el derecho a "transcurrir dignamente el proceso de morir" mediante la despenalización de la eutanasia en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables.
“Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República“, cita el texto, que detalla luego el paso a paso del procedimiento para la eutanasia.
El pasado 13 de agosto, Uruguay había dado el primer paso hacia la legalización de la eutanasia con la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes.
Luego de esto, avanzó a la Comisión de Salud Pública del Senado, donde los legisladores que la integraban recibieron para dialogar a diferentes colectivos y luego votaron su aprobación, lo que permitió que pasara al pleno.
El expresidente ultraderechista fue hallado culpable de conspirar contra el orden democrático tras su derrota en 2022 frente a Lula. Es el tercer exmandatario brasileño condenado por la Justicia.
Es un proyecto articulado entre el sector público y privado y contará con formación médica con tecnología de vanguardia.
El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, lleva adelante la investigación por el fallecimiento de un interno alojado en la Unidad Carcelaria N.º 1 de Villa Las Rosas
Con la presencia del Chaqueño, hoy se realizará el festival gratuito en honor a Roberto TernánSociedad15/10/2025
El festival “Canto a un Amigo” reunirá a destacados referentes del folclore nacional.