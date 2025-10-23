Verstappen se quedó con el primer puesto. El compañero del argentino, pIerre Gasly terminó 19°. Cobertura especial de Cadena 3.
Libertadores: Flamengo venció a Racing en el Maracaná en la ida 17
Fue 1-0 en Rio de Janeiro. Carrascal anotó el gol del “Mengao”, a los 43 minutos del segundo tiempo. La revancha se jugará en una semana en Avellaneda.Deportes23/10/2025
Racing perdió este miércoles a la noche como visitante por 1 a 0 con Flamengo de Brasil, al término del partido que disputaron en el estadio Maracaná, por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2025.
El único gol llegó a los 43 minutos del segundo tiempo, con un tanto de Jorge Carrascal.
Con la derrota por la mínima, Racing mantiene la ilusión de poder remontar como local y meterse en la final de la Copa Libertadores por segunda vez en su historia.
El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 29 de octubre, a las 21.30, en el estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro” de Avellaneda.
El equipo de Placente venció a Colombia 1-0 en Santiago de Chile. Silvetti anotó el gol tras una gran jugada de Prestianni. Los cafeteros terminaron con uno menos por expulsión de Rentería.
Con la posible vuelta de Lionel Messi, el conjunto de Lionel Scaloni tiene su segunda prueba pensando en el Mundial 2026.
A partir de un caso iniciado en la localidad chaqueña de Taco Pozo por el otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad, en el cual interviene desde 2023, el fiscal general Carlos Amad inició actuaciones en Salta al advertir maniobras similares en la localidad de Joaquín V. González.
El viernes 24 abrirá en horario normal, confirmaron desde la administración.
