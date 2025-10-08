Argentina goleó a Nigeria y jugará los cuartos del Mundial Sub 20

La Selección argentina Sub 20 goleó a Nigeria, avanzó de ronda en los octavos de final del Mundial y jugará los cuartos de final del certamen que se juega en Chile.

Los dirigidos por Diego Placente vencieron a su par africano por 4-0 con goles de Alejo Sarco, Mateo Silvetti y Maher Carrizo, en dos oportunidades.

El encuentro que se jugó en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago metió a Argentina en cuartos donde enfrentará a México que goleó a Chile.

En este encuentro, la Selección se tomó revancha de lo ocurrido hace dos años, ya que en el último Mundial Sub 20 sufrieron una sorpresiva caída 2-0 ante Nigeria.