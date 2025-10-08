Argentina goleó a Nigeria y jugará los cuartos del Mundial Sub 20

Murió Miguel Ángel RussoDeportes08/10/2025
El entrenador de Boca Juniors atravesó con hidalguía una larga enfermedad, pese a la cual trabajó hasta hace días atrás en el banco "xeneize". Tenía 69 años
La Selección argentina Sub 20 goleó a Nigeria, avanzó de ronda en los octavos de final del Mundial y jugará los cuartos de final del certamen que se juega en Chile.
Los dirigidos por Diego Placente vencieron a su par africano por 4-0 con goles de Alejo Sarco, Mateo Silvetti y Maher Carrizo, en dos oportunidades.
El encuentro que se jugó en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago metió a Argentina en cuartos donde enfrentará a México que goleó a Chile.
En este encuentro, la Selección se tomó revancha de lo ocurrido hace dos años, ya que en el último Mundial Sub 20 sufrieron una sorpresiva caída 2-0 ante Nigeria.
Los dirigidos por Diego Placente vencieron a su par australiano por 4-1 con goles de Alejo Sarco, Tomás Pérez, Ian Subiabre y Santino Andino.
La "Academia" venció al "Fortín" por 1-0 con gol de Adrián "Maravilla" Martínez. La vuelta será el próximo martes.
Se trata de un espacio natural en la cima del cerro con una pequeña tribuna rodeada de árboles, que ofrece un entorno único para eventos culturales y artísticos.
El Gobierno provincial impulsa junto a la minera china un nuevo proyecto de litio que refuerza el liderazgo minero de Salta.
