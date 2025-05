Sáenz destacó que gracias a la minería creció un 150% el empleo en el sector

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, participó hoy en el panel de gobernadores de Arminera, la tradicional exposición organizada por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y Messe Frankfurt Argentina.

Durante su intervención, Sáenz resaltó el sólido avance de Salta en el sector minero, posicionándola como un referente a nivel nacional, con un fuerte enfoque en la generación de empleo y el desarrollo territorial.

El panel fue moderado por Roberto Cacciola, presidente de CAEM, y contó también con la participación de los gobernadores Alfredo Cornejo de Mendoza, Claudio Vidal de Santa Cruz y Carlos Sadir de Jujuy.

Tras agradecer el poder compartir con la familia minera un mesa tan federal, reafirmó que desde hace 5 años en Salta “la minería es política de Estado, porque queremos pasar de ser una provincia con minerales a una provincia minera. En eso estamos trabajando con mucha responsabilidad y compromiso”.

Destacó lo que considera una máxima y una convicción absolutamente profunda: “El futuro de Argentina no se define solamente en Buenos Aires. Hay un gigante dormido que es el norte, que ha empezado a despertar”.

Se refirió así a la Mesa del Litio que se integró a partir de un tratado regional con Catamarca y Jujuy. “Gobernadores de distintos signos políticos, pero que teníamos a la política minera como política de Estado comenzamos a trabajar de manera conjunta. Un radical, un peronista y un representante de un frente provincial, todos juntos. Esto nos ha abierto muchas puertas en el mundo y ha demostrado a nivel nacional que cuando las oportunidades están y las necesidades son permanentes, no hay ideologías, no hay partidos políticos, no hay dirigentes nacionales”.

Asimismo se refirió a que uno de los pilares de la gobernanza minera en Salta ha sido la generación de empleo, tanto directo como indirecto, a través de empresas y proveedores. "No se trata solo de atraer inversiones, sino de que esas inversiones generen empleo, arraigo y oportunidades para nuestra gente", afirmó.

Al respecto, se destaca que en la provincia hubo un incremento del 150% del empleo minero en los últimos cuatro años.