Los bancos y las financieras ahora pueden cobrarte intereses sin límite

El Gobierno nacional acaba de eliminar el tope de intereses punitorios mediante el Decreto 222/2024, permitiendo que bancos, tarjetas de crédito, billeteras virtuales, financieras, autoplanes y cualquier empresa que te financie puedan cobrar lo que se les antoje cuando te atrasás en un pago. Sí, así como lo leés: ahora el límite lo pone la avaricia de estas empresas y no la ley.

Por eso, la eliminación del tope de intereses punitorios es solo un síntoma de algo más grave: se está liberalizando por completo el sistema financiero, dejando a los usuarios sin protección real. Ahora, las entidades pueden hacer lo que quieran y cobrar lo que se les ocurra, con el argumento de la "libertad de mercado".

El problema es que esa libertad es solo para ellos. Vos, como usuario financiero, no podés negociar la tasa de interés que te cobran ni los seguros que te imponen. O aceptás las condiciones que te ponen o te quedás afuera del sistema.

Aunque las entidades bancarias y financieras hagan todo lo posible para que creas que estás obligado a pagar lo que ellos decidan, la realidad es que existen leyes que te protegen y que te permiten reclamar todas las irregularidades.

Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240): prohíbe cláusulas abusivas y establece que todo contrato debe ser claro y equitativo.

Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 1.093: si hay dudas sobre el contrato, se interpreta a favor del consumidor.

Sanciones por abuso financiero: si una empresa aplica cobros indebidos, el consumidor puede reclamar y exigir daños punitivos.

Además, los tribunales poseen mediadores que son rápidos y, si el reclamo fracasa, los jueces pueden imponer multas millonarias en daños punitivos a las empresas que abusan de los usuarios.

¿Cómo reclamar y defenderte?

Si tenés una deuda en una entidad financiera cuyos pagos te están asfixiando por no ser lo ofertado, podés reclamar su nulidad y adecuación de los intereses a la Ley, lo que reducirá el pago o te dará alternativas de negociación.

Es esencial no dejar que avance la deuda cuando no se puede pagar e inmediatamente reclamar que se adecue a la Ley. En la mayoría de los casos existe un grave aprovechamiento de estas instituciones, generando cargos, gastos e intereses ilegales. Si la financiera no contesta o niega el reclamo, seguí con los pasos en los organismos de Defensa del Consumidor, en el Poder Judicial y en Protección del Usuario Financiero del Banco Central.

Modelo de Reclamo

El Reclamo ante la entidad bancaria o financiera podés hacerlo por:

Internet: correo electrónico oficial.

Carta Documento.

Nota firmada: solicitando constancia de recepción.

Fuente: MDZOL