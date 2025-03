El Decreto 196/2025, publicado en el Boletín Oficial, introduce cambios en la Licencia Nacional de Conducir, tanto en su formato como en su tramitación. Las modificaciones afectan a conductores particulares y profesionales y buscan simplificar los procedimientos administrativos.

Uno de los cambios principales es que la licencia de conducir tendrá formato digital y queda únicamente como opcional la cédula física tradicional. Los conductores podrán solicitar la versión física si la necesitan, por ejemplo, para viajes al exterior.

En el caso de las licencias profesionales, queda eliminada la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI) y desaparece la obligación de renovar el documento en caso de cambio de domicilio.

El decreto establece modificaciones en dos aspectos fundamentales: Formato y vigencia y Renovación y actualización. A continuación, un detalle de cada una de estas modificaciones y su impacto en los conductores.

Licencia digital y eliminación del vencimiento: A partir de la nueva normativa, la Licencia Nacional de Conducir tendrá un formato digital, que será válido en todo el país y se podrá exhibir desde la aplicación Mi Argentina.

La versión física será opcional, disponible solo para quienes la soliciten y no tendrá fecha de vencimiento. La validación de su vigencia estará en la cédula digital.

Los conductores deberán tener su perfil en Mi Argentina y asegurarse de que el documento esté disponible, tanto sea por medio de una captura en la que se vea el código QR o por descargarla en el dispositivo móvil.

Las licencias de conducir no tendrán vencimiento, pero los conductores deberán actualizar su estado psicofísico periódicamente de acuerdo al siguiente esquema: cada 5 años para quienes tengan menos de 65 años, cada 3 años para los mayores de 65 y anualmente a partir de los 70 años.

Para actualizar la licencia, el conductor deberá presentar un certificado de aptitud psicofísica, emitido por un profesional registrado. Estos profesionales podrán ser públicos o privados.

La licencia actual que hoy se muestra en Mi Argentina tiene la misma validez hasta que impacte el nuevo diseño.

La actualización de las licencias actuales deberán hacerse cuando llegue la fecha de vencimiento que tiene impresa la documentación física y digital vigente en este momento. Desde entonces comenzarán a computarse los años para la renovación psicofísica correspondiente a la edad del conductor.

Sobre este punto, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, explicó en la red social X que la renovación se hará de manera remota, sin necesidad de acudir a una oficina estatal.

Eliminación de la renovación por cambio de domicilio: Otro de los cambios relevantes es que ya no será obligatorio renovar la licencia particular en caso de cambio de domicilio. Si bien el decreto publicado este martes no lo especifica, en el lapso de los próximos 60 días se reglamentará esta modificación, que es parte esencial de la transformación que se está aplicando.

Las licencias profesionales, en cambio, no requieren renovación ante un cambio de domicilio.