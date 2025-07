ARCA confirmó un nuevo aumento en el monotributo

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que en agosto habrá un nuevo aumento en las categorías de monotributo. Estas se actualizan cada 6 meses ya que se toma en cuenta la inflación acumulada durante el semestre pasado y afecta no solo a los ingresos brutos de los contribuyentes, sino también a las cuotas a abonar.

Hasta el 5 de agosto, los monotributistas podrán realizar la recategorización del régimen. Este es un proceso en el que los contribuyentes deben analizar sus ingresos e inversiones y deberán modificar su escala de monotributo en caso de ser necesario.



LA ex AFIP determinó que a partir de agosto, las categorías del monotributo tendrán un aumento del 15,40%. Esto se debe a que se tomará como referencia la sumatoria de los porcentajes de inflación durante el último semestre, que da ese valor como resultado. A pesar de que aún no se conoce el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) estimó que será del 1,9%.

Estas serán las nuevas categorías de monotributo vigentes a partir de agosto, con sus ingresos brutos y el monto total de sus cuotas mensuales:



Categoría A

Ingresos brutos: $9.015.493,91

Precio unitario máximo de comercio de bienes: $538.134,13

Impuesto integrado: $4.193,25

Aporte previsional: $13.697,96

Obra social: $19.288,96

Total a pagar: $9.015.493,91: $37.180,17



Categoría B

Ingresos brutos: $13.208.746,89

Precio unitario máximo de comercio de bienes: $538.134,13

Impuesto integrado: $7.967,18

Aporte previsional: $15.067,75

Obra social: $19.288,96

Total a pagar: $42.323,90



Categoría C

Ingresos brutos: $18.520.200,66

Precio unitario máximo de comercio de bienes: $538.134,13

Impuesto integrado: $13.697,96 (servicios) o $12.579,76 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $16.574,53

Obra social: $19.288,96

Total a pagar: $49.561,46 (servicios) y $48.443,25 (comercio de bienes)



Categoría D

Ingresos brutos: $22.993.003,84

Precio unitario máximo de comercio de bienes: $538.134,13

Impuesto integrado: $22.364,01 (servicios) o $20.826,49 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.231,99

Obra social: $22.923,11

Total a pagar: $63.519,11 (servicios) y $61.981,59 (comercio de bienes)



Categoría E

Ingresos brutos: $27.046.481,73

Precio unitario máximo de comercio de bienes: $538.134,13

Impuesto integrado: $41.932,53 (servicios) o $33.266,48 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $20.055,19

Obra social: $27.955,02

Total a pagar: $89.942,73 (servicios) y $81.276,68 (comercio de bienes)



Categoría F

Ingresos brutos: $33.878.514,39

Precio unitario máximo de comercio de bienes: $538.134,13

Impuesto integrado: $58.979,02 (servicios) o $43.332,89 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $22.056,12

Obra social: $32.152,69

Total a pagar: $113.187,83 (servicios) y $97.541,70 (comercio de bienes)

Categoría G

Ingresos brutos: $40.513.679,01

Precio unitario máximo de comercio de bienes: $538.134,13

Impuesto integrado: $107.333,47 (servicios) o $53.710,66 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $30.901,88

Obra social: $34.648,62

Total a pagar: $172.883,97 (servicios) y $119.261,16 (comercio de bienes)

Categoría H

Ingresos brutos: $61.496.949,51

Precio unitario máximo de comercio de bienes: $538.134,13

Impuesto integrado: $307.193,42 (servicios) o $153.740,06 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $43.251,79

Obra social: $41.658,30

Total a pagar: $392.103,51 (servicios) y $238.650,15 (comercio de bienes)



Categoría I

Ingresos brutos: $68.854.302,77

Precio unitario máximo de comercio de bienes: $538.134,13

Impuesto integrado: $611.514,78 (servicios) o $244.641,46 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $60.509,83

Obra social: $51.421,52

Total a pagar: $723.446,13 (servicios) y $356.572,81 (comercio de bienes)



Categoría J

Ingresos brutos: $78.829.266,97

Precio unitario máximo de comercio de bienes: $538.134,13

Impuesto integrado: $733.551,30 (servicios) o $293.671,10 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $84.761,20

Obra social: $57.742,94

Total a pagar: $875.655,44 (servicios) y $436.185,24 (comercio de bienes)

Categoría K