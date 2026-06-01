Por las restricciones de SAETA, la UNSa resolvió que las clases presenciales finalicen a las 21

La medida fue definida tras una reunión encabezada por Autoridades del Rectorado y las Secretarías Académicas de las distintas Facultades, quienes analizaron el impacto que la suspensión del transporte público durante la noche podría generar en estudiantes que cursan en horarios vespertinos y nocturnos.

El secretario Académico de la UNSa, Dr. Néstor Hugo Romero, informó que se emitirá una resolución estableciendo que las actividades académicas presenciales deberán concluir a las 21 horas. Asimismo, indicó que se encomendará a las unidades académicas realizar las acciones necesarias para hacer operativa esta decisión.

La decisión institucional se adoptó luego de que SAETA confirmará que, debido a la situación financiera que atraviesa el sistema de transporte, quedará suspendido el servicio de colectivos entre las 23:30 y las 5:30 horas en la ciudad de Salta y el área metropolitana.

Por otra parte, la Subsecretaría de Asuntos Estudiantiles mantuvo un encuentro con representantes de los centros de estudiantes de las distintas facultades, quienes manifestaron su preocupación por las dificultades de traslado que enfrentarán numerosos alumnos, especialmente aquellos que deben combinar más de una línea de colectivo para regresar a sus hogares.

La subsecretaria de Asuntos Estudiantiles, Mariana Tapia, informó además que durante la reunión se abordó la situación de estudiantes ingresantes que dejaron de contar con el beneficio del boleto estudiantil habilitado. Tras las gestiones realizadas ante SAETA y la actualización de los padrones, se comunicó que quienes hayan confirmado su inscripción y figuren en el padrón, pero aún no tengan activo el beneficio, deberán acercarse a las terminales de autogestión para actualizar su tarjeta estudiantil.