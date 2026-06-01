Por la suspensión del servicio nocturno de Saeta, cambia el horario en escuelas nocturnas

El Ministerio de Educación y Cultura informó una serie de medidas destinadas a la comunidad educativa ante la suspensión del servicio nocturno de colectivos del área metropolitana, que comenzará a regir desde el 1 de junio.

Según se comunicó oficialmente, la disposición alcanza a establecimientos de Nivel Secundario en turno vespertino, Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA), Educación Técnica y Nivel Superior.

En ese marco, todas las actividades presenciales de los niveles afectados deberán finalizar como máximo a las 21 horas.

La medida fue adoptada con el objetivo de garantizar el regreso de estudiantes, docentes y personal educativo ante la interrupción del servicio de transporte durante la noche.

Desde la cartera educativa indicaron que esta modalidad entrará en vigencia a partir del lunes 1 de junio de 2026 y se mantendrá mientras continúe la suspensión del servicio nocturno de Saeta en el área metropolitana.

Desde el lunes, no habrá servicio nocturno de colectivos en Salta

La comunidad educativa deberá adecuar sus actividades y horarios a esta disposición hasta que se normalice la prestación del transporte público.