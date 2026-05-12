El Gobierno de Salta formó parte del lanzamiento de la Mesa Federal Minera, realizada en el marco de la Expo Internacional San Juan, uno de los principales espacios de encuentro de la minería del país.

La iniciativa reunió a Nación, provincias y sector privado con el objetivo de coordinar condiciones para el desarrollo de inversiones mineras, especialmente en cobre y litio.

El ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión participó en la jornada junto a gobernadores y referentes del área, en una instancia orientada a alinear criterios en materia de seguridad jurídica, financiamiento e infraestructura.

Mesa Federal Minera: Salta se integra a la agenda de inversiones del país.

La presencia de Salta se vincula con una agenda productiva en expansión, basada en el crecimiento de su cartera minera y en una estrategia logística que incluye el Corredor Bioceánico, la Ruta Nacional 51, y el Nodo Logístico y Puerto Seco de General Güemes.

Con proyectos en distintas etapas y recursos fundamentales como litio, cobre, oro y boratos, la Provincia afianza su protagonismo en los espacios donde se definen las condiciones de desarrollo de la minería argentina, con impacto en empleo, proveedores y entramado productivo.