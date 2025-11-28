Violentaron una terminal de SAETA, esta vez en zona sur

Esta madrugada fue violentada la máquina de recarga de saldo (ATM) que posee SAETA en el acceso al Concejo Deliberante capitalino.

La pantalla fue impactada con un objeto contundente lo que provocó su quiebre total. Si bien la máquina continuó funcionando, por razones de seguridad, quedará fuera de servicio hasta su reparación.

Este es el segundo episodio de este tipo en pocas semanas, afectando directamente a los usuarios que deberán recurrir a otros puntos de recarga o utilizar los medios virtuales habilitados.