El Consejo de Mayo volvió a reunirse este miércoles, pero, con críticas sindicales, no hubo avances en cuanto a acuerdos sobre el borrador.
Violentaron una terminal de SAETA, esta vez en zona sur
La máquina instalada en el acceso al Concejo Deliberante fue vandalizada durante la madrugada, quedando fuera de servicio por seguridad.28/11/2025
Esta madrugada fue violentada la máquina de recarga de saldo (ATM) que posee SAETA en el acceso al Concejo Deliberante capitalino.
La pantalla fue impactada con un objeto contundente lo que provocó su quiebre total. Si bien la máquina continuó funcionando, por razones de seguridad, quedará fuera de servicio hasta su reparación.
Este es el segundo episodio de este tipo en pocas semanas, afectando directamente a los usuarios que deberán recurrir a otros puntos de recarga o utilizar los medios virtuales habilitados.
Autoridades provinciales recorrieron los avances del Bloque Crítico y la Sala de Máquinas del hospital San Bernardo
Tras el pasillo de espaldas de Estudiantes a Central en Arroyito, los futbolistas que participaron del mismo y Juan Sebastián Verón fueron castigados.