A partir de un caso iniciado en la localidad chaqueña de Taco Pozo por el otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad, en el cual interviene desde 2023, el fiscal general Carlos Amad inició actuaciones en Salta al advertir maniobras similares en la localidad de Joaquín V. González.
Por las elecciones, los colectivos serán gratis el domingo
Este beneficio estará vigente entre las 8 y las 18.30 horas, únicamente para mayores de 16 años, los que deberán asentar su tarjeta SAETASalta23/10/2025
Con el fin de favorecer el deber de los usuarios de concurrir a los centros de votación y cumplir con su deber cívico, este domingo 26 de octubre el pasaje en colectivos del área Metropolitana será gratuito para votantes.
Este beneficio estará vigente entre las 8 y las 18.30 horas, únicamente para mayores de 16 años, los que deberán asentar su tarjeta SAETA en las máquinas validadoras de los coches que NO descontarán el valor del pasaje.
Antes de las 8 y después de las 18.30hs regirá el valor normal de la tarifa de colectivos.
El viernes 24 abrirá en horario normal, confirmaron desde la administración.
Se trata de un lavadero de vehículos ubicado en Laprida al 600 y una gomería en San Luis al 1.500. Ambos generaban microbasurales en las veredas.
A partir de un caso iniciado en la localidad chaqueña de Taco Pozo por el otorgamiento irregular de pensiones por discapacidad, en el cual interviene desde 2023, el fiscal general Carlos Amad inició actuaciones en Salta al advertir maniobras similares en la localidad de Joaquín V. González.
El viernes 24 abrirá en horario normal, confirmaron desde la administración.
Fue 1-0 en Rio de Janeiro. Carrascal anotó el gol del “Mengao”, a los 43 minutos del segundo tiempo. La revancha se jugará en una semana en Avellaneda.