San Martín y Olavarría: Continuará cortada 15 días más

La Municipalidad avanza con la obra de prolongación y refuncionalización del canal pluvial Cnel. Vidt, en este caso a la altura de la avenida San Martín al 2.100, en la intersección con la calle Olavarría.

Dante Colombo, coordinador general de Obras Públicas, detalló que “actualmente ya colocamos los premoldeados del desagüe pluvial duplicando así la sección para una mejor captación y drenaje del agua de lluvia”.

“Esta primera etapa se está desarrollando en la avenida San Martín y ya presenta un avance del 80 %”, destacó el funcionario, quien agregó que “luego procederemos a la reconstrucción de la calzada mediante tareas de hormigonado para poder habilitar el tránsito en aproximadamente 15 días”.

Es importante destacar que, mientras continúe el tiempo de la obra se dispuso de un operativo de corte y desvío del tránsito; por lo que se solicita a los conductores respetar las indicaciones.

La medida será de la siguiente manera:

+ Quienes circulen por la avenida San Martín en el sentido ESTE – OESTE deberán tomar el desvío por la calle Ayacucho para luego retomar el sentido por la calle Alvarado.

+ En el caso del sentido OESTE – ESTE, el desvío de circulación en la avenida San Martín se hará por la calle Ing. Maury hasta el pasaje Brealito donde a posterior se circulará por la calle San Luis hasta Olavarría para retomar la avda. San Martín.