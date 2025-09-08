Una madre salteña irá presa por la muerte de su hijo

Finalizados los alegatos, se conoció el veredicto para la mujer acusada de la muerte violenta de su hijo de 11 años, ocurrida el 31 de agosto de 2023 en la zona sudeste de la ciudad de Salta.

Salta08/09/2025
juicio leonel

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Lidia Raquel Cardozo, imputada como autora del delito de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo, en perjuicio de su hijo de 11 años.

Al reanudarse la audiencia, este lunes 8 de septiembre, se produjeron los alegatos de las partes, donde el fiscal López Soto, sostuvo la acusación contra Cardozo y solicitó al Tribunal que sea condenada a la pena de prisión perpetua.

La querella, a su turno, adhirió a la solicitud del representante del Ministerio Público Fiscal y solicitó la misma pena para la acusada.

Finalmente, la defensa técnica de la mujer, solicitó que sea absuelta por el beneficio de la duda y en forma subsidiaria, que se contemplen circunstancias atenuantes por emoción violenta.

Tras deliberar, los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, dieron a conocer el veredicto, donde hicieron lugar a la solicitud del Fiscal y condenaron a Lidia Raquel Cardozo a la pena de prisión perpetua y en el mismo fallo, se dispuso que sea registrada en el Banco de Datos Genéticos.

Te puede interesar
Lo más visto