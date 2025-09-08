El objetivo de la obra es brindar más comodidad a los creyentes que ingresen al predio para encender y depositar las velas en las imágenes en honor a los Santos Patronos Tutelares de la ciudad.
Una madre salteña irá presa por la muerte de su hijo
Finalizados los alegatos, se conoció el veredicto para la mujer acusada de la muerte violenta de su hijo de 11 años, ocurrida el 31 de agosto de 2023 en la zona sudeste de la ciudad de Salta.Salta08/09/2025
El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra Lidia Raquel Cardozo, imputada como autora del delito de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo, en perjuicio de su hijo de 11 años.
Al reanudarse la audiencia, este lunes 8 de septiembre, se produjeron los alegatos de las partes, donde el fiscal López Soto, sostuvo la acusación contra Cardozo y solicitó al Tribunal que sea condenada a la pena de prisión perpetua.
La querella, a su turno, adhirió a la solicitud del representante del Ministerio Público Fiscal y solicitó la misma pena para la acusada.
Finalmente, la defensa técnica de la mujer, solicitó que sea absuelta por el beneficio de la duda y en forma subsidiaria, que se contemplen circunstancias atenuantes por emoción violenta.
Tras deliberar, los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello, dieron a conocer el veredicto, donde hicieron lugar a la solicitud del Fiscal y condenaron a Lidia Raquel Cardozo a la pena de prisión perpetua y en el mismo fallo, se dispuso que sea registrada en el Banco de Datos Genéticos.
Se cumplió un nuevo Aniversario de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la PolicíaSalta09/09/2025
El acto fue presidido por el ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras. Destacó el importante trabajo que viene realizando la Dirección con el secuestro de más de 857 kilos de droga en lo que va del año.
El área de obra abarca el 60 % del total del predio. Actualmente, se están completando las perforaciones y el hormigonado de las bases.
Tras la derrota, Milei conformará una mesa política con funcionarios propios y una de diálogo con los gobernadoresPaís08/09/2025
En la mesa política estarán Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni. Por ahora no habrá salida de funcionarios
La capacitación está destinada a referentes comunitarios y público en general interesado en la temática.