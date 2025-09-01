Multaron a una empresa por poda indebida

La contracción de la demanda, dijo, obliga a los panaderos a trabajar al 50% de su capacidad
Multaron a una empresa por poda indebidaSalta01/09/2025
La Municipalidad, a través de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, labró un acta de infracción a una empresa por realizar trabajos de poda indiscriminada en un árbol ubicado en Mendoza al 1700.
El procedimiento se llevó a cabo en el marco de los controles que realiza el área para garantizar el cumplimiento de la Ordenanza N° 15.675, vigente en la ciudad.
Cabe recordar que los vecinos de la ciudad, deben contar con la autorización del municipio para poder avanzar con la poda o extracción de árboles, de lo contrario deberán abonar una multa.
En el caso de árboles comunes, las personas físicas pagarán multas desde 170 mil pesos hasta los 850 mil pesos por cada árbol que se saque o pode sin autorización. Para las jurídicas, las multas van desde los 3.400.000 pesos hasta los 17.000.000 de pesos por ejemplo para realizar una obra. Para el caso de los árboles distinguidos los montos son mayores y van desde el 1.000.000 de pesos hasta los 32 millones de pesos.
Las tareas consisten en una modificación de la traza del acueducto que se encuentra en la zona por donde pasará la nueva autopista que une la ciudad de Salta y Vaqueros.
