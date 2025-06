Kevin Benavides anunció su retirada como piloto profesional de motos. El salteño, doble ganador del Rally Dakar (2021 con Honda y 2023 con KTM), pone punto final a una brillante etapa sobre dos ruedas, pero ya tiene claro su siguiente objetivo: competir en coches y aspirar, algún día, a ser el primer sudamericano en ganar el Dakar en ambas categorías.

"Cierro la etapa más importante de mi vida, me retiro como piloto profesional de motos. Entregue todo de mí durante mi carrera deportiva, siempre dando el 110%, soy un agradecido por lo mucho que la moto me dio en mi vida.

Hoy tuve un gran festejo aquí en la fábrica de Ktm, un día por siempre en mi", posteó en su cuenta de instagram.

Y adelantó: "ahora empiezo a escribir un nuevo capítulo, solo que con dos ruedas más".

El piloto estuvo condicionado en los últimos tiempos por una grave lesión en el brazo derecho, provocada por una caída entrenando en motocross durante 2024. Esa lesión afectó al nervio radial y le ha impedido recuperar por completo la fuerza y movilidad del brazo, algo que, según él mismo explica, le ha hecho imposible volver a pilotar al nivel que exige una prueba como el Dakar. "No puedo estar al 100%, y sin eso no soy yo. Así no puedo competir", confesó.

"Esta no es la forma en la que quería terminar mi carrera en motos, pero es lo más sensato. Me quiero reinventar y ya pienso en mi nuevo objetivo: empezar a correr en coches en 2026", aseguró Benavides.

A pesar del anuncio, Benavides no se alejará del todo de las motos. KTM ha preparado una despedida especial para él y seguirá vinculado como embajador de la marca y como coach de su hermano, Luciano Benavides, quien continuará como piloto oficial del equipo.