Una mujer evitó ser violada gracias a su ingenio y a la serie "El Eternauta"

Una mujer en Santa Fe evita ser víctima de un intento de violación gracias a su ingenio y a la serie "El Eternauta".

El incidente ocurrió en la mañana del 1º de mayo en el macrocentro de la ciudad, cuando un delincuente entró por el balcón de su departamento tras un raid delictivo. La mujer, al verse amenazada, comenzó a conversar con el agresor.

En sus propias palabras, la mujer relató a Cadena 3: "Veo un masculino que entra por mi ventana, y se me abalanzó, me tapó la boca, me dice 'no grites porque te hago un beso'". A pesar de la situación crítica, logró calmar al atacante, quien confesó estar robando porque no tiene trabajo y su madre padece leucemia.

La mujer continúa: "Le digo, 'boludo, ¿te vas a ir en cana de nuevo?'". A través de esta conversación, logra distraer al delincuente y lo invitó a ver "El Eternauta" en su televisor.

"Cuando vi que se dormitó, agarro el celular, mando un WhatsApp", explicó, refiriéndose al mensaje que envió a una amiga para alertar sobre la situación. Finalmente, logró salir de su departamento con el delincuente, quien fue detenido por la Policía a pocos metros de la vivienda.

El ingenio y la valentía de la mujer fueron claves para manejar la situación sin recurrir a la violencia.

Fuente: Cadena 3