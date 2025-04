Paro general de la CGT: cuánto pierde la economía por un día sin actividad

Según una estimación preliminar del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), el paro general convocado para este jueves 10 de abril tendrá un impacto económico de $208.497 millones, lo que equivale a unos US$ 194 millones al tipo de cambio oficial.

Esta cifra representa el 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB) del mes de abril, o el 6,4% de lo que se hubiera producido en un solo día de actividad económica.

"Mientras algunos sectores prácticamente no se verán afectados o podrán recuperar parte de la actividad perdida en los días siguientes, otros sufrirán pérdidas difíciles o imposibles de recuperar", detalla el documento elaborado por la universidad privada.



Según el informe de la Universidad Argentina de la Empresa, el impacto no se distribuye de manera homogénea entre sectores y regiones del país. En lo que respecta a la producción de bienes, la pérdida más grande se registrará en la industria manufacturera, con una baja de $ 18.113 millones. También se verán afectadas la explotación de minas y canteras, $7.089 millones; y la construcción, con $ 7.180 millones. En total, los sectores productores de bienes sufrirán pérdidas por $ 32.381 millones, lo que equivale al 5% del PBI diario de esas actividades.

Mucho más significativo será el impacto en los sectores productores de servicios. El cálculo privado señala que los rubros de esa clasificación dejarán de producir en forma conjunta $ 140.369 millones, lo que se corresponde con el 6,5% de lo que generan en un día y el 3,5% de su PBI del mes.

El peor escenario dentro de ese universo será para el sector de “enseñanza, servicios sociales y de salud”, que perderá un total de $ 99.364 millones este 10 de abril. Y el “comercio al por mayor y al por menor”, en este caso, se estima que los negocios de ese rubro dejarán de ganar $ 17.294 millones.

También tendrán pérdida los “impuestos netos de subsidios” ($ 16.063 millones), el rubro de “transporte, almacenamiento y comunicaciones” ($ 8.665 millones) y la “administración pública” ($ 7.886 millones), entre otros.



Los sectores más golpeados son:

-Servicios de enseñanza, salud y servicios sociales: $ 99.364 millones

-Industria manufacturera: $ 18.113 millones

-Comercio mayorista y minorista: $ 17.294 millones

-Construcción: $ 7.180 millones

-Explotación de minas y canteras: $ 7.089 millones

Fuente: Clarín