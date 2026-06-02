La jefa del bloque de LLA en el Senado dijo que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia”. La postulante es María Verónica Michelli. Milei la cuestiona por ser cuñada del periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon.
Caso Agostina: ampliaron a femicidio la imputación contra Claudio Barrelier
País02/06/2026
Lo dispuso el fiscal Raúl Garzón. La pena que podría recibir es la prisión perpetua. Se aguardan los resultados completos de la autopsia al cuerpo de la adolescente. El acusado será indagado otra vez en los próximos días.
La Fiscalía de Instrucción del Distrito 3 Turno 7 de la ciudad de Córdoba, a cargo de Raúl Garzón, dispuso este lunes la ampliación de la imputación contra Claudio Barrelier en la causa en la se investiga el crimen de Agostina Vega.
Barrelier quedó acusado por el delito de homicidio agravado por violencia de género (femicidio).
Asimismo, la Fiscalía aguarda los informes completos (autopsia y estudios complementarios) de medicina forense.
El imputado será indagado nuevamente en los próximos días.
Según trascendió en un informe preliminar, los forenses no hallaron heridas por arma blanca ni de fuego en el cuerpo de la niña.
La principal hipótesis es que Agostina fue asfixiada manualmente en medio de un ataque sexual.
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