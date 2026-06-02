Repatriaron a un chileno en situación de vulnerabilidad

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de las Personas Mayores y la Secretaría de Políticas Sociales, coordinó el proceso de asistencia y repatriación de Carlos Eduardo Zúñiga Lavado, un ciudadano chileno de 95 años que se encontraba en situación de vulnerabilidad social en la ciudad de Salta.

La intervención comenzó tras la detección del caso por parte de los equipos técnicos provinciales, quienes activaron un abordaje interdisciplinario orientado a garantizar la protección de sus derechos. Las acciones desarrolladas permitieron brindar una respuesta coordinada a la situación, priorizando en todo momento el bienestar, la salud y el acompañamiento del adulto mayor.

Durante el proceso, se le proporcionó la asistencia sanitaria correspondiente, alojamiento transitorio, provisión de elementos de primera necesidad y acompañamiento permanente, mientras se realizaban las gestiones necesarias para restablecer el contacto con sus familiares y las autoridades de su país de origen.

La repatriación fue posible gracias al trabajo conjunto y articulado entre la Secretaría de las Personas Mayores, la Secretaría de Políticas Sociales a través de la Dirección General de Asistencia Crítica, la Dirección General de Acceso a la Justicia, el Hospital Oñativia y el Consulado de Chile.