Organismos provinciales coordinados por Desarrollo Social, junto a equipos de salud y autoridades consulares brindaron asistencia, contención y concretaron el retorno a su país de origen.
Detuvieron a un motochorro en B° San Remo
Salta02/06/2026
Fue un trabajo de Motoristas de Emergencia Policial tras una alerta ciudadana en barrio San Remo.
Se realizó el secuestro de un arma de aire comprimido, una motocicleta y otros elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Penal 4.
Efectivos del Departamento Motoristas de Emergencias Policiales de Capital demoraron a un hombre involucrado en un robo calificado ocurrido en barrio San Remo.
La intervención se originó a partir de la sustracción de un celular. Con los datos aportados por el Centro de Coordinación Operativa, el personal realizó un patrullaje en la zona y logró ubicar al causante en barrio Santa Rita Sur.
En ese contexto, se procedió a la demora de un joven de 18 años, al secuestro de una motocicleta, un arma de aire comprimido y un teléfono celular.
Interviene la Fiscalía Penal 4.
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Las tareas son necesarias para mejorar la seguridad vial y la circulación vehicular en uno de los principales corredores de la ciudad.
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Fue un trabajo de Motoristas de Emergencia Policial tras una alerta ciudadana en barrio San Remo.
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