Detuvieron a un motochorro en B° San Remo

Se realizó el secuestro de un arma de aire comprimido, una motocicleta y otros elementos de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Penal 4.

Efectivos del Departamento Motoristas de Emergencias Policiales de Capital demoraron a un hombre involucrado en un robo calificado ocurrido en barrio San Remo.

La intervención se originó a partir de la sustracción de un celular. Con los datos aportados por el Centro de Coordinación Operativa, el personal realizó un patrullaje en la zona y logró ubicar al causante en barrio Santa Rita Sur.

En ese contexto, se procedió a la demora de un joven de 18 años, al secuestro de una motocicleta, un arma de aire comprimido y un teléfono celular.

Interviene la Fiscalía Penal 4.