B° 17 de octubre: la Municipalidad limpió otra casa de acumuladores

Vecinos del barrio 17 de Octubre habían denunciado ante la Municipalidad la existencia de un nuevo caso de un acumulador de residuos que afecta no sólo la salud de la gente sino también a la normal circulación vehicular.

Juan Pablo Farfán, director general de la patrulla Ambiental, manifestó que “ante esta situación nos constituimos en el lugar y comprobamos la presencia de una gran cantidad de residuos en la vereda y en la calzada como así también dentro de una vivienda”.

“El propietario expresó que acumula estos residuos para clasificarlos y comercializarlos, pero de igual manera no sé justicia el estado en el que los tenía ni los lugares donde los acopiaba”, detalló el funcionario.

“Al estar en infracción a las normativas vigentes, procedimos a notificar y labrar las actas correspondientes para que realice el saneamiento por sus propios medios; caso contrario la Justicia podría determinar una limpieza más exhaustiva dentro de la vivienda”, remarcó Farfán.

El operativo se realizó en una casa ubicada en la avenida Ejército Argentino entre Macapillo y Jaime Durand, del barrio 17 de Octubre.