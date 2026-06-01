Secuestraron más de 180 kilos de carne, la llevaban en una camioneta

El procedimiento se realizó sobre la ruta nacional 86, a la altura del kilómetro 32. Dos personas fueron infraccionadas por el artículo 206 del Código Penal. Intervinieron la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 1.

Efectivos de la Policía Rural y Ambiental del Distrito de Prevención 4 realizaron ayer un procedimiento durante un control preventivo en la ruta nacional 86, kilómetro 32.

En ese contexto, al inspeccionar una camioneta, constataron que transportaba aproximadamente 180 kilos de carne vacuna sin la documentación correspondiente y sin cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias exigidas para su traslado.

Como resultado, dos hombres de 39 y 49 años fueron infraccionados por el artículo 206 del Código Penal. Asimismo, se procedió al secuestro y decomiso del producto cárnico.

Tomaron intervención la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 1.