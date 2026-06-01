Reprogramaron Racing vs. Defensa y Justicia por Copa Argentina

Luego del cierre del Torneo Apertura 2026 y de las fases de grupos de los certamenes continentales, el partido entre Racing y Defensa y Justicia por los 16avos de final de la Copa Argentina fue postergado y finalmente no se disputará este domingo en el estadio 23 de Agosto de Jujuy, como estaba previsto originalmente.

La organización del torneo confirmó que el encuentro será reprogramado para después del Mundial 2026, aunque por el momento no se informó una fecha concreta para su realización.

La decisión se tomó luego de una serie de pedidos vinculados a cuestiones organizativas, físicas y logísticas. Tanto Racing como Defensa y Justicia coincidieron en que el contexto actual no era el más conveniente para afrontar el compromiso. Entre los argumentos presentados figuraron la planificación de los planteles, los traslados y la acumulación de encuentros en una etapa cargada del calendario.

La organización de la Copa Argentina aceptó los planteos de ambas instituciones con el objetivo de evitar complicaciones y garantizar mejores condiciones para la disputa del partido. En las últimas semanas, otros clubes también habían solicitado modificaciones en la programación por motivos similares, en medio de una temporada con múltiples competencias.