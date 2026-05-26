Por sexta vez cayó el Índice de Confianza en el Gobierno

Por sexto mes consecutivo cayó el Índice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), al mostrar en mayo un descenso de 1,6% con respecto a al mes anterior, cuando había experimentado el descenso más pronunciado desde diciembre de 2025 (-12,1%).

En concreto, en mayo la confianza en la gestión libertaria fue de 1,99 puntos, lo que representa un 2,6% menor que el de Mauricio Macri y 42,0% mayor que el de Alberto Fernández en el mes 30 de gestión de cada uno de sus gobiernos.

“El ICG durante la presidencia de Javier Milei se ha mantenido en niveles relativamente altos, similares a los de los períodos de Néstor Kirchner y Mauricio Macri, y por encima del mandato de Eduardo Duhalde, los dos de Cristina Kirchner, y el de Alberto Fernández (en este último caso con la excepción de los primeros meses de la pandemia Covid-19)”, indica la UTDT en su informe.