Bolivia: reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz

La crisis institucional en Bolivia sigue en auge este lunes, un día después de que el expresidente Evo Morales pidiera la renuncia del actual titular del Ejecutivo, Rodrigo Paz, y la celebración de elecciones anticipadas, en medio de un difícil contexto socioeconómico.

El pedido de Evo Morales encontró su eco en miles de manifestantes que salieron este lunes con pancartas y carteles a las calles de la ciudad de La Paz, sede del Gobierno nacional de Bolivia, en lo que se convirtió en la cuarta semana consecutiva de protestas por la escasez de combustible, alimentos y medicamentos.

Durante la jornada se registraron episodios de represión por parte de las fuerzas de Seguridad, que usaron gases lacrimógenos para disipar a los manifestantes, quienes a su vez arrojaron petardos y otros elementos al grito de "¿Qué queremos? ¡Que renuncie!, ¿Cuándo? ¡Ahora!".

El Comando Departamental de La Paz informó sobre el avance de manifestantes encapuchados que bajaron a La Paz desde la ciudad vecina de El Alto.