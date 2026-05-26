Una tragedia vial destapó un mega contrabando de coca en Tucumán

La noche del domingo parecía cerrada en una oscuridad total sobre la autopista General San Martín. A la altura de la localidad de Santa Bárbara, el silencio se rompió de golpe. El impacto fue violento, irreversible.

Una camioneta Toyota Hilux embistió a una adolescente que, por razones que aún se intentan comprender, circulaba en bicicleta por el carril rápido de la traza asfáltica. La menor de edad perdió la vida en el acto.

Hasta allí, la crónica policial relataba una tragedia vial desgarradora. Pero el escenario guardaba un secreto espeso.

Mientras los peritos trabajaban bajo las luces de emergencia y la tensión dominaba el ambiente, los efectivos de la Dirección de Represión del Contrabando y Piratería de Mercancías (DROB) notaron movimientos extraños. El instinto no falló. Al revisar la banquina, ocultos entre los pastizales densos de la zona, y al inspeccionar a fondo la camioneta involucrada, los agentes chocaron de frente con un hallazgo de dimensiones brutales.

El vehículo que había protagonizado el accidente transportaba una carga ilegal masiva: 1.016 paquetes compactados de hojas de coca, con un peso total de 264 kilos.

Lo que comenzó como el auxilio ante un choque fatal se transformó, en cuestión de minutos, en un operativo federal de contrabando a gran escala.