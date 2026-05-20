Yael Falcón Pérez, el árbitro designado para la final entre Belgrano y River

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este martes la designación arbitral para la final del Torneo Apertura entre Belgrano y River.

El encuentro se disputará el próximo domingo 24 de mayo desde las 15.30 y tendrá como árbitro principal a Yael Falcón Pérez, juez internacional y que irá al Mundial.

La terna arbitral estará compuesta por Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso como asistentes, mientras que Luis Lobo Medina será el cuarto árbitro y Pablo Gualtieri el quinto.

En el VAR estará Leandro Rey Hilfer y como AVAR fue designada Salomé Di Iorio.