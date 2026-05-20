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Yael Falcón Pérez, el árbitro designado para la final entre Belgrano y River
Deportes20/05/2026
La AFA confirmó las autoridades para el duelo decisivo del Torneo Apertura, que se jugará el domingo en el estadio Mario Alberto Kempes.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este martes la designación arbitral para la final del Torneo Apertura entre Belgrano y River.
El encuentro se disputará el próximo domingo 24 de mayo desde las 15.30 y tendrá como árbitro principal a Yael Falcón Pérez, juez internacional y que irá al Mundial.
La terna arbitral estará compuesta por Facundo Rodríguez y Maximiliano Del Yesso como asistentes, mientras que Luis Lobo Medina será el cuarto árbitro y Pablo Gualtieri el quinto.
En el VAR estará Leandro Rey Hilfer y como AVAR fue designada Salomé Di Iorio.
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