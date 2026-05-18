Rescataron en Bolivia a una adolescente salteña

El miércoles pasado, la Policía de Salta, por medio de la División Trata de Personas, concretó un importante procedimiento interfuerzas en Yacuiba, Bolivia, donde fue rescatada una adolescente de 16 años que había sido reportada con paradero desconocido por sus familiares el día anterior.

Tras la denuncia se activó el protocolo de búsqueda de personas. Se articularon las acciones con la Dirección General de Ciberseguridad. Con los datos obtenidos se hizo un trabajo coordinado entre la Policía de Salta, bajo las directivas de la Fiscalía Federal a cargo de Ricardo Toranzos, y autoridades judiciales bolivianas. Se activaron los mecanismos de cooperación internacional lo que permitió localizar y resguardar a la adolescente rescatada en el marco de un procedimiento conjunto con la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Yacuiba.

Un hombre fue detenido por la causa iniciada ante supuesto hecho de Trata de Personas con fines de explotación sexual.

El equipo policial de la provincia estuvo encabezado por la jefa de la División Trata de Personas, Janet Ale, quien luego de todas las diligencias judiciales correspondientes trasladó a la adolescente a Salta y fue restituida a su hogar.

A partir de este trabajo interfuerzas se inició una investigación en Bolivia con el rescate de dos mujeres más y la detención de un segundo hombre.

La investigación en Salta continúa a fin de determinar la posible participación de otras personas en maniobras vinculadas a la captación, traslado y acogimiento de personas con fines delictivos.