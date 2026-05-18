Al libertario Manuel Quintar lo habrían estafado con otro Tesla

La llamativa secuencia que tiene como protagonista al diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Manuel Quintar, y su ostentosa camioneta Tesla Cybertruck, esconde un trasfondo judicial complejo, ya que previamente fue víctima de una estafa, según denunció.

Nueve meses antes de exhibir el vehículo en el estacionamiento del Congreso, el legislador jujeño inició un millonario trámite comercial que terminó en los tribunales bonaerenses con una denuncia por estafa y asociación ilícita.

La historia comenzó en agosto de 2025. Atraído por los modelos de la firma de Elon Musk, Quintar inició tratativas con una concesionaria de vehículos premium ubicada en el partido de Pilar, de acuerdo con Infobae.

Tras acordar las condiciones, el diputado efectivizó el pago total de US$ 285.000 mediante una combinación de transferencias bancarias y dinero en efectivo, bajo la promesa de recibir una unidad Cybertruck 0 km en un plazo determinado.

Sin embargo, los meses transcurrieron, las fechas límite vencieron y las respuestas de la firma comercial desaparecieron, siempre según su denuncia.

De esta manera, y ante el incumplimiento y la falta de soluciones, el pasado 17 de abril de 2026 —semanas antes de mostrarse públicamente con el rodado— Quintar radicó una denuncia penal contra la concesionaria y sus propietarios, una pareja de 42 y 44 años.