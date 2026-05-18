Secuestraron más de 20 kilos de pollo en mal estado en la zona sudeste

Efectivos de la División Policía Rural y Ambiental de Capital realizaron una intervención en barrio San Benito por infracción al artículo 201 del Código Penal, relacionado con la comercialización de productos nocivos para la salud pública.

El hecho se registró durante un control de rutina en una carnicería de la ciudad. En el interior de la cámara frigorífica de un camión, el personal interviniente detectó carne aviar con fecha de vencimiento expirada.

En ese marco, se procedió al secuestro de 20 kilos de productos cárnicos no aptos para el consumo.

Un hombre de 59 años fue infraccionado. El procedimiento se realizó bajo las directivas de la Fiscalía Penal 6 y el Juzgado de Garantías 6.