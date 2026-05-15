En junio aumentarán las jubilaciones, la AUH y otras asignaciones sociales

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustará los montos de sus prestaciones a partir del mes de junio, en concordancia con la fórmula de movilidad que fue modificada por decreto en 2024. Se verán afectadas las jubilaciones, pensiones, la asignación universal por hijo (AUH) y la asignación universal por embarazo (AUE), entre otros pagos.

El presidente Javier Milei dispuso a través del Decreto 274/2024 que las jubilaciones y demás prestaciones de la ANSES se actualicen "mensualmente de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)", pero la cifra utilizada será la "correspondiente al mes previo al mes anterior al del pago de la movilidad".

Así, los jubilados y las personas que reciban pensiones y asignaciones como la AUH tendrán en junio un aumento de acuerdo a la cifra de inflación registrada por el INDEC en abril de 2026, que fue del 2,6%.

Jubilaciones y pensiones:

La jubilación mínima: $403.396,63;

La jubilación máxima: $2.714.477,30

La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $322.717,30;

Las Pensiones no Contributivas (PNC): $282.377,67;

La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $184.535,54.



El Bono de refuerzo para jubilados y pensionados que cobran la mínima lleva dos años fijo en $70.000, mientras que en junio les corresponderá el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC).

AUH, AUE, y otras asignaciones familiares:

La Asignación Universal por Hijo (AUH): $144.959,44.

La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $144.959,44.

Asignación por hijo, del sistema SUAF: a partir de $72.487,93.



El Instituto Nacional de Estadística y Censos reveló que la inflación de abril fue del 2,6% a nivel nacional, lo que significó un alza acumulada del 12,3% en lo que va del año y una variación interanual del 32,4%.