Milei, tras inflación de abril: “El único dato que nos trae alivio es que sea 0"

El presidente Javier Milei destacó este jueves la desaceleración de la inflación registrada en abril, luego de que el Indec informara una suba del 2,6% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), aunque aclaró que el Gobierno solo considerará cumplido el objetivo cuando el indicador llegue a cero.

“El único dato que nos trae alivio es que sea cero. Hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada”, afirmó el mandatario durante una entrevista en el canal de streaming Neura.

En la misma línea, Milei sostuvo que tanto él como el ministro de Economía, Luis Caputo, mantienen una postura inflexible frente a la suba de precios.

El dato difundido por el Indec marcó la primera desaceleración de la inflación después de diez meses consecutivos de tendencia alcista. Además, el indicador acumuló un 12,3% en el primer cuatrimestre del año y una variación interanual del 32,4%.

Durante la entrevista, el Presidente comparó el proceso argentino con otras experiencias internacionales y aseguró que la reducción sostenida de la inflación suele demandar varios años.

“Cuando uno mira otras experiencias, lograr la baja de la inflación demandó entre 7 y 12 años”, señaló.

Milei recordó además que en mayo de 2025 la inflación había alcanzado el 1,5% y aseguró que el Gobierno esperaba perforar rápidamente el piso del 1%.

“Todo pintaba para que se pudiera quebrar el 1 por ciento. De hecho, hubo meses con deflación en mayoristas”, remarcó.

El mandatario también atribuyó la aceleración inflacionaria registrada durante el segundo semestre de 2025 a factores políticos y a maniobras especulativas contra el peso.

Bajo su mirada, existió “un ataque especulativo sobre la moneda” impulsado por sectores políticos que intentaron “romper el programa económico”.

En ese contexto, cuestionó además al Congreso nacional.