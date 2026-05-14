La inflación de abril fue del 2,6% y bajó luego de 10 meses en ascenso

La inflación de abril fue del 2,6% y mostró una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto al 3,4% registrado en marzo, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interrumpió una tendencia de diez meses consecutivos de aceleración.

Con el nuevo dato oficial, la inflación acumulada en lo que va de 2026 alcanzó el 12,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,4%.

El registro estuvo en línea con las estimaciones de las consultoras privadas y también con las previsiones del equipo económico nacional, que esperaban un indicador mensual ubicado entre el 2,4% y el 2,8%.

Entre los rubros con mayores aumentos se destacó Transporte, que encabezó las subas con un 4,4%, impulsado principalmente por los incrementos en combustibles. En segundo lugar quedó Educación, con un avance del 4,2%.

Por el contrario, las menores variaciones del mes correspondieron a Recreación y cultura, con apenas 1%, y a Alimentos y bebidas no alcohólicas, que subió 1,5% a nivel nacional, consolidando una desaceleración en uno de los capítulos más sensibles para el bolsillo.

En el desglose por categorías, los precios Regulados fueron los que más aumentaron, con un alza del 4,7%, motorizados por ajustes en tarifas eléctricas y transporte. En tanto, el IPC núcleo —que excluye precios estacionales y regulados— avanzó 2,3%, impulsado por alquileres, servicios vinculados a la vivienda y comidas fuera del hogar.

El informe oficial también indicó que los precios Estacionales no mostraron variaciones durante abril. Según el Indec, los incrementos típicos del cambio de temporada en indumentaria fueron compensados por bajas en turismo y frutas.

A nivel regional, el Gran Buenos Aires (GBA) registró la mayor suba mensual con 2,8%, seguido por el Noreste (2,7%) y la Patagonia (2,6%). En el caso del GBA, el mayor impacto estuvo asociado a aumentos en vivienda, agua, electricidad y gas, especialmente por alquileres y tarifas.

De cara a mayo, distintas consultoras privadas comenzaron a detectar señales de estabilidad e incluso una posible nueva desaceleración inflacionaria, aunque advierten que el comportamiento de los precios regulados y del tipo de cambio seguirá siendo determinante para la evolución del índice en los próximos meses.