Lo detuvieron por robar cítricos de una finca

Policías del Distrito de Prevención 2 de Orán demoraron a un hombre de 23 años por la sustracción de productos cítricos de una finca en la localidad. El sujeto se encontraba a bordo de una motocicleta.

La intervención se originó en el marco de un patrullaje preventivo sobre ruta nacional 50.

En ese contexto, se secuestró el producto sustraído, dos motocicletas que habrían sido utilizadas para cometer el hecho, entre otros elementos de interés para la causa.

El damnificado radicó la denuncia en la dependencia policial.

Intervino la Fiscalía Penal local.