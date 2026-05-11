El hecho fue detectado en el marco de un patrullaje preventivo en calle España de la localidad.
Lo detuvieron por robar cítricos de una finca
Salta11/05/2026
Se secuestraron los elementos sustraídos. Intervino la Fiscalía Penal local.
Policías del Distrito de Prevención 2 de Orán demoraron a un hombre de 23 años por la sustracción de productos cítricos de una finca en la localidad. El sujeto se encontraba a bordo de una motocicleta.
La intervención se originó en el marco de un patrullaje preventivo sobre ruta nacional 50.
En ese contexto, se secuestró el producto sustraído, dos motocicletas que habrían sido utilizadas para cometer el hecho, entre otros elementos de interés para la causa.
El damnificado radicó la denuncia en la dependencia policial.
Intervino la Fiscalía Penal local.
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El operativo se llevó a cabo esta mañana en la Planta Hormigonera, en el marco de la Ordenanza N° 5.941 Art. 92, del Código de Protección del Medio Ambiente, referida a los ruidos emitidos por escapes de motocicletas y automotores.
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Investigan si se trata de Aníbal Cepeda, el jubilado que está desaparecido desde hace 20 días. Hay un detenido por el caso. El lugar donde hallaron los restos era de Daniel Muñoz, exfuncionario kirchnerista ya fallecido.
Se secuestraron los elementos sustraídos. Intervino la Fiscalía Penal local.